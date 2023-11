Israele: «Completato l'accerchiamento di Gaza City». Oggi il Blinken insisterà chiederà una tregua umanitaria

di Mauro Evangelisti

A Gaza. E non semplicemente nella Striscia. Proprio dentro la città. L’esercito israeliano è dentro, tra quartieri già colpiti e già svuotati dagli abitanti, tra vie irriconoscibili e case semi-diroccate. E si prepara per quello che dovrebbe essere lo scontro decisivo. Dopo settimane di intensi combattimenti sul confine nord, i soldati delle forze di difesa di Tel Aviv assediano ora la città da diversi fronti.

E il primo ministro Benjamin Netanyahu lo dice con tono di carica: «Siamo al culmine della battaglia.

Abbiamo ottenuto successi impressionanti e abbiamo superato la periferia di Gaza City. Stiamo avanzando». Qui ora si prospetta una guerriglia urbana senza precedenti. I combattenti di Hamas sono attanagliati nei famigerati tunnel e sono pronti a tendere trappole di ogni sorta ai militari dell’Idf. Eppure, secondo il ministro della Difesa israeliano Yoav Galant, le forze di Tel Aviv saranno in grado di stanare tutti i terroristi e hanno già pronta la loro offerta: «Morire sotto il fuoco delle nostre forze o arrendersi incondizionatamente. Non esiste una terza opzione».



LA TECNOLOGIA

Il problema principale per Israele resta quello degli ostaggi. Il piano di Hamas di rapire centinaia di civili lo scorso 7 ottobre (il numero è salito oggi a 242) e di nasconderli lungo tutta la Striscia di Gaza, complica non poco i progetti di Tel Aviv. Un conto è combattere sottoterra contro i terroristi, tutt’altra storia sarà invece dover cercare di distinguere tra i miliziani di Hamas, i civili palestinesi e gli ostaggi. Su questo punto Galant ha affermato, durante un colloquio con l’unità ingegneristica per le missioni speciali Yahalam che si stanno «promuovendo soluzioni rivoluzionarie per distruggere i tunnel di Gaza».

Per salvare i sequestrati le diplomazie continuano a mediare in silenzio, ma anche sul campo Israele prova a fare qualcosa. Qui però il lavoro dell’intelligence è molto più difficile. E se è vero che all’inizio della settimana la soldatessa Ori Megidish è stata salvata dall’Idf, questa sembra davvero una missione quasi impossibile. E il capo di Stato maggiore dell’esercito israeliano Herzl Halevi non ci gira intorno: «L’operazione è stata come una goccia nell’oceano. Siamo profondamente impegnati per riportare a casa tutti gli ostaggi».



I RAID

I bombardamenti intanto proseguono senza sosta. Nel centro della Striscia di Gaza un missile israeliano ieri ha centrato in pieno un edificio residenziale nel campo profughi di Bureij. Si contano almeno 15 morti e si continua a scavare tra le macerie per salvare le decine di persone rimaste intrappolate. Anche le scuole finiscono nel mirino, perché vicino alle aule i terroristi di Hamas hanno piazzato parte delle loro infrastrutture. Il ministero della Salute di Gaza fa sapere che un raid aereo avrebbe colpito i dintorni di una scuola dell’Unrwa, l’agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi, provocando almeno 27 morti.



AL VALICO

Sul confine sud tra Gaza e l’Egitto il valico di Rafah è rimasto aperto anche ieri e così 400 stranieri, compresi i palestinesi con doppio passaporto, sono usciti insieme a un gruppo di feriti. Tra questi anche una bambina italiana che, insieme alla sua mamma palestinese, è riuscita a mettersi in salvo. Per la piccola Minerva oggi una festa doppia: la fine dell’incubo e il sesto compleanno.



LA POLEMICA

A Tel Aviv, nelle ore decisive per questo conflitto, si consuma un altro scontro all’interno del governo. La questione è tutta legata ai rifornimenti di benzina per gli ospedali di Gaza. Il blocco della fornitura di elettricità costringe le strutture sanitarie della Striscia ad affidarsi ai generatori a benzina. E la scarsità di carburante, di conseguenza, mette a rischio i servizi essenziali. Durante la giornata di ieri il capo di Stato maggiore dell’esercito ha prima fatto sapere che Israele non ha mai fornito del carburante e che la situazione viene monitorata di giorno in giorno. E poi ha aggiunto che nel caso in cui dovessero finire le scorte «il carburante verrà trasferito, con supervisione, agli ospedali e faremo di tutto per garantire che non serva agli obiettivi militari di Hamas». In effetti, secondo una stima degli Stati Uniti, l’organizzazione terroristica di Hamas trattiene circa il 40% dei 500mila litri di benzina presenti nella Striscia di Gaza per i suoi scopi militari. Bastano poche ore, la notizia fa il giro e si crea un cortocircuito interno all’apparato governativo. E tocca all’ufficio del premier Netanyahu precisare di non aver approvato il trasferimento di carburante agli ospedali di Gaza anche se questo dovesse finire.