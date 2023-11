Incendio nel cimitero ebraico di Vienna: sui muri apparse svastiche

Durante la notte è stato appiccato un incendio nell'area ebraica del cimitero di Vienna. Sui muri perimetrali sono state dipinte alcune svastiche ed è stata distrutta l'anticamera della sala delle cerimonie funebri. Non risultano feriti. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e stanno indagando insieme alla polizia per ricostruire la dinamica.

A rilanciare le immagini Oskar Deutsch, presidente della Irg, la Società religiosa israelita in Austria.

In tutta Europa si stanno moltiplicando episodi di antisemitismo. Per domani la Irg ha organizzato una iniziativa "per la fine degli attacchi contro Israele, l'ebraismo e la democrazia" e per la "liberazione di tutti gli ostaggi" alla Heldenplatz di Vienna.

Nella notte tra lunedì e martedì, a Roma, sono state invece profanate alcune pietre d'inciampo.