Israele, bambina italiana di 6 anni e sua madre lasciano Gaza: riaperto il valico di Rafah

Una bimba italiana di sei anni e la madre palestinese sono riuscite a lasciare Gaza attraverso il valico di Rafah. Dopo il primo gruppo di italiani che ieri ha lasciato il Paese, prosegue il deflusso dei cittadini stranieri dalla Striscia di Gaza in Egitto, come annunciato dalla Farnesina.

La vicenda

Dopo il primo gruppo di italiani che ha lasciato ieri la Striscia di Gaza, stamattina Bayan Alnayyar e la piccola

Minerva, una mamma palestinese con la figlia italiana di 6 anni, hanno attraversato il valico di Rafah per raggiungere l'Egitto, dove sono ora assistite dal personale dell'Ambasciata d'Italia al Cairo per il successivo rientro in Italia. Lo rende noto la Farnesina con una nota. A commentare la vicenda, anche il vicepremier e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani: «Sono particolarmente felice per l'esito positivo della vicenda di questa bambina, che proprio domani compirà sei anni, e della sua mamma.

Ancora una buona notizia.Sono uscite da #Gaza una bambina italiana con la mamma palestinese.Ora si stanno muovendo verso Il Cairo,assistite dal consolato d’Italia. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) November 2, 2023

Prosegue nel frattempo il deflusso dei cittadini stranieri dalla Striscia di Gaza in Egitto, grazie dell'accordo tra autorità israeliane e egiziane, si spiega ancora nella nota. «Siamo impegnati ora per favorire la fuoriuscita anche dei doppi cittadini italo-palestinesi e delle loro famiglie, che al momento si trovano ancora a Gaza in attesa di essere evacuati», afferma Tajani, aggiungendo che «le operazioni sono complesse, e non riguardano solo l'Italia. Siamo al lavoro per mettere tutti in sicurezza».