Tagliare in due Gaza, così da isolare la parte Nord da quella a Sud. Il piano di Israele per l'invasione della Striscia non è stato annunciato dall'esercito. Ma è chiaro dalle mappe e immagini satellitari diffuse dalla Reuters. Dopo oltre tre settimane di pesanti attacchi aerei, le forze di terra di Tel Aviv sono entrate nei territori palestinesi. Ma stavolta con in modo diverso dai precedenti assalti, come quelli nel 2008, 2014 e 2021.

