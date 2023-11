Gruppo Wagner può fornire «un sistema di difesa aerea a Hezbollah»: la nuova rivelazione dagli Usa

Nel già delicato scenario del Medio Oriente, ora il gruppo Wagner potrebbe fornire un sistema di difesa aerea a Hezbollah. Lo riporta il Wall Street Journal citando fonti dell'intelligence americana, secondo le quali il sistema sarebbe il SA-22. L'intelligence americana non può confermare che il sistema sia stato spedito ma sta monitorando il dialogo fra Wagner e Hezbollah perché ritiene la potenziale consegna una preoccupazione, scrive sempre il Wall Street Journal. Gli Stati Uniti hanno una portaerei dispiegata nel Mediterraneo orientale come deterrente per Hezbollah. Wagner ha il suo personale in Siria.

Hezbollah e Libano, cosa succede

Una milizia iraniana nel frattempo, sta aiutando gli Hezbollah a combattere Israele dal sud del Libano.

Hamas e le tecniche di guerra ucraine, attacchi lampo con i droni commerciali riconvertiti. «Strumenti primitivi ma letali»

Israele, Arrow 3 abbatte razzo dei ribelli Houti: il nuovo missile ipersonico di Tel Aviv vola a oltre 6mila chilometri orari. Come funziona Video

Gli Hezbollah libanesi hanno dichiarato di aver utilizzato due droni pieni di esplosivi per attaccare oggi una posizione di comando dell'esercito israeliano nella zona contesa delle fattorie di Shebaa, al confine tra Libano, Siria e Israele. Lo riferisce nel suo sito web l'emittente tv Al Manar del movimento sciita filo-iraniano, citando una nota in cui si afferma che i droni pieni di «una grande quantità di esplosivo» hanno «colpito i loro obiettivi con elevata precisione».

Hezbollah in questi giorni ha annunciato di aver ucciso o ferito in tutto 120 soldati israeliani in tre settimane di scontri armati contro Israele a ridosso della linea di demarcazione tra i due paesi. L'esercito israeliano ha per ora riferito di 7 soldati israeliani uccisi al fronte nord con il Libano.