Herzog, la moglie del presidente israeliano: «Nostro figlio combatte a Gaza, da tempo non abbiamo contatti con lui»

C'è anche un figlio del presidente israeliano Isaac Herzog tra gli israeliani chiamati a combattere nella Striscia di Gaza. A rivelarlo, secondo il Times of Israel, è stata la moglie di Herzog mentre prosegue il conflitto tra Israele e Hamas dopo il terribile attacco del 7 ottobre del gruppo in Israele. «Da tempo non abbiamo alcun contatto con lui - ha detto Michal Herzog alla tv pubblica Kan - ma abbiamo la speranza». La coppia ha tre figli e Michal Herzog non ha rivelato quale dei tre sia a Gaza.