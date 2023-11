Hamas, chi è Yahya Sinwar: il «macellaio di Gaza» nascosto nel bunker sotto l'ospedale. Netanyahu: «Un piccolo Hitler»

In questo momento è l'obiettivo numero uno dell'esercito israeliano: Yahya Sinwar, uno dei capi di Hamas, si nasconderebbe in un bunker sotto l'ospedale al-Shifa, a Gaza City. «Voi europei non capite l'Islam, quindi non potete comprendere un uomo come Yahya Sinwar», dice all'Ansa un analista israeliano che preferisce restare anonimo. «Ma questa volta neppure a noi è stato chiaro che cosa avesse in testa veramente il capo di Hamas a Gaza».

Hezbollah minaccia la flotta Usa con il super missile russo Yakhont, gittata di 300 chilometri

Di lui l'esercito ricorda una frase: «Abbatteremo il confine con Israele e strapperemo il cuore dai loro corpi». «E lo hanno fatto», ammette l'analista. Tuttavia resta un enigma la decisione di entrare in azione proprio adesso, nonostante i maggiori esperti di geopolitica abbiano individuato nell'interesse di Vladimir Putin spostare il faro dalla guerra in Ucraina per puntarlo sul Medio Oriente. Con l'aiuto sostanziale dell'Iran.