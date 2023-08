Putin: «In Ucraina per fermare una guerra di sterminio». Mosca accusa Kiev: «Sventato attacco terroristico sulla Capitale»

Aggiornamenti in evidenza

La difesa aerea russa ha abbattuto tre droni a Mosca e nella sua regione, colpita per il sesto giorno consecutivo da attacchi. Un velivolo si trovava nel distretto di Mozhaysky, nella regione di Mosca. L'altro ha colpito un edificio in costruzione nella capitale russa. Secondo le prime informazioni non ci sono vittime.