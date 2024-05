Balene grigie morte, sono oltre seicento dal 2019: cosa le ha uccise? Lo studio: «Colpa del cambiamento climatico»

Negli ultimi quattro anni più di 680 balene grigie si sono spiaggiate o sono state trovate morte sulle coste del Pacifico del Nord America, una rapida estinzione che ha sconcertato e spaventato gli scienziati. La National oceanographic and atmospheric administration, che pubblica i dati sulle balene trovate morte , ha classificato il picco degli spiaggiamenti di balene grigie come un “evento di mortalità insolito”. Così i ricercatori hanno iniziato a indagare sul mistero: gli enormi mammiferi erano stati colpiti dalle navi, impigliati negli attrezzi da pesca o colpiti da malattie? Un nuovo studio, pubblicato giovedì sulla rivista Science, e riportato da Nbc news, offre una risposta: i cambiamenti delle condizioni del ghiaccio marino nell’Artico sembrano causare il boom e il crollo delle popolazioni di balene grigie a causa degli ostacoli all'approvviggionamento di minuscole creature, simili a gamberetti, di cui si nutrono. «Abbiamo in un certo senso risolto il caso di queste grandi morie, e abbiamo scoperto che accadono più frequentemente di quanto ci aspettassimo», ha detto Josh Stewart, assistente professore presso il Marine mammal institute dell'Oregon State University e autore principale dello studio.

LO STUDIO

Il team di Stewart ha scoperto che la popolazione delle balene sembra legata al periodo di tempo in cui il ghiaccio marino blocca il loro accesso alle zone di alimentazione nell'Artico e alla qualità del cibo disponibile quando le balene sono lì. Si tratta di «quanto cibo hanno e per quanto tempo devono mangiare», ha detto Stewart.

Il cambiamento climatico ha avuto un ruolo importante di recente: l’estensione del ghiaccio marino artico varia ampiamente di anno in anno, ma l’aumento delle temperature sta causando un declino a lungo termine. Inizialmente, questo declino ha aperto più giorni di accesso alle zone di alimentazione per le balene grigie. Ma il riscaldamento dell’Artico ha anche innescato una serie di altri cambiamenti – nelle correnti, nella temperatura dell’acqua e nelle alghe del ghiaccio marino – che hanno ridotto la qualità del cibo delle balene. «Non si guadagnano da vivere così bene», ha detto Stewart. Il nuovo studio offre la prova che la variabilità del ghiaccio marino è stata anche alla base di due precedenti eventi di morte di massa di balene grigie, inclusa una moria ben documentata iniziata alla fine degli anni ’90. I risultati suggeriscono, inoltre, che il cambiamento climatico potrebbe limitare il numero di balene grigie che potranno sopravvivere in futuro, poiché la diminuzione del ghiaccio marino ha un impatto sulla popolazione di minuscoli crostacei che vivono sui fondali marini e che le balene amano mangiare.

Balene, l'incontro di una naturalista italiana con il gigante del mare

LE MIGRAZIONI

La maggior parte delle balene grigie del Pacifico settentrionale migra per più di 5.000 miglia due volte l'anno, trascorrendo gli inverni nelle calde lagune al largo del Messico, dove possono allevare in sicurezza i piccoli riprodursi, per poi nutrirsi nell'Artico durante l'estate. In quelle zone di alimentazione artiche, le balene grigie si tuffano sul fondo di bacini poco profondi, succhiano sedimenti pieni di crostacei chiamati anfipodi e poi filtrano il cibo dal fango. Le enormi creature - che possono raggiungere quasi 50 piedi di lunghezza, pesare circa 90.000 libbre e è stato documentato che abbiano vissuto fino a 80 anni - trascorrono solo circa quattro mesi a nutrirsi, ha detto Stewart. Il resto dell'anno per lo più digiunano. «Devono davvero rimpinzarsi per quei quattro mesi», ha detto Stewart.

LA CASISTICA

Per il nuovo studio, il team di Stewart ha analizzato i dati provenienti da programmi di monitoraggio a lungo termine per valutare l'abbondanza, la riproduzione, le morti e le condizioni corporee delle balene negli ultimi 50 anni. Da questi numeri era chiaro che le popolazioni di balene grigie hanno avuto periodi di boom e recessione. Gli scienziati hanno poi confrontato questi dati con il livello di accesso degli animali alle zone di alimentazione e con l'abbondanza di crostacei, trovando uno schema. I ricercatori sospettavano da tempo che le condizioni artiche potessero avere un impatto sulle balene grigie, e studi precedenti avevano indagato se la disponibilità di prede potesse svolgere un ruolo nella moria.