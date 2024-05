Kharkiv, 30mila soldati russi in azione: diverse truppe ucraine costrette al ritiro. Usa: «Situazione difficile, siamo preoccupati»

L'esercito ucraino ha annunciato di essere stato costretto a ritirarsi in alcune zone del fronte settentrionale, nella regione di Kharkiv, dove la Russia ha lanciato una nuova offensiva venerdì scorso. «In alcune zone, vicino a Lukiantsi e Vovchansk, in risposta al fuoco nemico e all'assalto della fanteria, le nostre unità hanno manovrato verso posizioni più favorevoli per salvare la vita dei nostri soldati ed evitare vittime», ha reso noto lo stato maggiore ucraino sui social network. Il Consiglio di sicurezza di Kiev, come riporta l'Independent, stima fino a 30.000 soldati russi impegnati negli attacchi nella regione di Kharkiv.

Usa: «Situazione difficile in Ucraina, siamo preoccupati»

«La situazione sul campo di battaglia in questo momento in Ucraina è difficile»: lo ha detto il portavoce del Pentagono.

Gli ucraini «continuano ad adottare misure per difendere il proprio territorio e faremo tutto il possibile per fornire loro le munizioni e i rifornimenti critici di cui hanno bisogno», ha aggiunto. «Inutile dire che questa pausa nell'assistenza alla sicurezza non sia stata utile», ha sottolineato riferendosi allo stallo al Congresso sui nuovi aiuti: Mosca «ha sfruttato la situazione sul campo di battaglia e sta cercando di fare progressi. Per quanto incrementali possano essere, è certamente preoccupante».

Mosca: «Kiev attacca in Crimea con droni e missili Atacms»

L'Ucraina, intanto, avrebbe lanciato la notte scorsa un massiccio attacco aereo sulla città portuale di Sebastopoli, nella Crimea occupata, e su diverse regioni russe: lo ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca, come riporta la Tass. Oltre alla Crimea, l'operazione ha interessato le regioni di Belgorod, Kursk e Bryansk ed ha coinvolto anche i missili guidati di precisione a lungo raggio Atacms forniti dagli Usa. Secondo il ministero della Difesa russo, sono stati abbattuti 10 Atacms sul territorio della Crimea e l'attacco è stato in gran parte «sventato». L'Independent riporta che l'Ucraina ha utilizzato anche 17 droni kamikaze.

«Diversi tentativi da parte del regime di Kiev di effettuare attacchi terroristici contro obiettivi russi sono stati sventati la scorsa notte. Gli attacchi hanno coinvolto missili Atacms di fabbricazione statunitense, bombe aeree guidate Hammer di fabbricazione francese, missili anti-radiazioni ad alta velocità di fabbricazione statunitense (Harm), proiettili di grosso calibro e veicoli aerei senza pilota ad ala fissa - si legge in un comunicato del ministero della Difesa -. Le difese aeree hanno distrutto dieci missili Atacms sulla penisola di Crimea».

Il ministero ha affermato inoltre di aver abbattuto 17 droni ucraini nelle regioni di Belgorod, Kursk e Bryansk, aggiungendo che un deposito di carburante è stato preso di mira nella città meridionale di Rostov, sede del quartier generale militare di Mosca per le sue operazioni in Ucraina. Da parte sua, il governatore della regione di Rostov, Vasily Golubev, ha precisato che il deposito di carburante nel distretto di Proletarsky è stato attaccato questa mattina da due droni che «hanno provocato due esplosioni». Non ci sono state vittime, ha aggiunto. Allo stesso tempo, il governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha riferito che le difese aeree russe «hanno abbattuto diversi bersagli aerei sulla città di Belgorod e sul distretto di Belgorodsky. Un proiettile ha colpito una casa privata nel villaggio di Dubovoye, provocandolo un incendio e ferendo due persone». Il ministero della Difesa ha precisato che nella regione di Belgorod sono stati abbattuti nove droni, altri cinque sono stati distrutti nella regione di Kursk e altri tre nella regione di Bryansk.