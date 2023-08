Surovikin, generale russo rimosso dal comando dell'Aeronautica. «Sparito dopo la rivolta Wagner, sapeva dei piani di Prigozhin»

Dopo le voci delle scorse settimane su un presunto arresto, il generale Serghei Surovikin è stato rimosso dal comando dell'Aeronautica russa. Lo rivela l'agenzia statale Ria Novosti, citando sue fonti. Al suo posto il generale Viktor Afzalov. Surovikin, a capo delle operazioni in Ucraina dall'ottobre 2022 al gennaio di quest'anno, non si vede in pubblico dai giorni immediatamente successivi alla rivolta della Wagner. Insider dalla Russia sostengono che l'ormai ex generale dell'Aeronautica fosse a conoscenza dei piani di Yevgeny Prigozhin, il fondatore della milizia mercenaria, e che sia finito in manette dopo l'ammutinamento del 24 giugno.

Di Surovikin non si hanno più notizie certe proprio da quel giorno, quando ha diffuso un video invitando i ribelli della Wagner a mettere fine alla loro marcia verso Mosca prima che fosse «troppo tardi». Qualche giorno dopo il Financial Times aveva scritto di aver saputo che era stato fermato, anche se non era chiaro se perché «accusato di essere un complice della rivolta o se semplicemente detenuto per essere interrogato».

Sostituito alla guida dell'Aeronautica

Sempre alla fine di giugno, interrogato sull'argomento, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aveva definito queste voci come semplici «pettegolezzi». Ieri un autorevole giornalista russo, l'ex redattore capo della radio Echo di Mosca Alexei Venediktov, e un influente blog militare, Rybar, erano tornati a parlare di un siluramento di Surovikin.