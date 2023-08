Guerra, sì ai caccia F 16 danesi ma a una condizione: impiego esclusivo sul territorio ucraino

La Danimarca invierà i suoi caccia F 16 all'Ucraina. A una condizione. «L'Ucraina potrà far volare gli aerei da combattimento F- 16, destinati ad essere consegnati all'Ucraina da Danimarca e Paesi Bassi, solo sul proprio territorio»: lo ha puntualizzato il ministro della Difesa danese, Jakob Ellemann-Jensen. «Doniamo armi a condizione che vengano utilizzate per cacciare il nemico dal territorio dell'Ucraina. E non oltre».

F-16 e Gripen all'Ucraina, Zelensky esulta per i caccia: «Ora la Russia ha paura», ma i jet potranno essere usati solo nel 2024 (e con limiti)

Soddisfazione dall'Aeronautica militare ucraina, che sostiene che i caccia occidentali possano cambiare il corso degli eventi in prima linea, garantendo la copertura aerea.