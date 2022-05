Finlandia, arriva la birra "Nato". L'idea di un birrificio: «Brindiamo alla cooperazione e alle nuove amicizie»

Una birra per celebrare la decisione di aderire alla Nato della Finlandia. È l'idea di un birrificio della città di Savolinna, 'Olaf Brewery' che ha prodotto una nuova birra con lattina azzura e simbolo della Nato disegnato sopra.

Una birra per «Brindare alle nuove amicizie»

Il nome del nuovo prodotto è "Otan Olutta", letteralmente in finlandese significa: «prenderò una birra» ma contiene l'acronimo della Nato usato in inglese, francese e spagnolo: "Otan".

APPROFONDIMENTI MONDO foto IL CASO Finlandia e Svezia nella Nato, Erdogan dice «no» L'ANALISI La Svizzera si avvicina alla Nato, addio neutralità? LA TENSIONE Estonia, al via la grande esercitazione Nato LA GIORNATA Finlandia e Svezia, subito la protezione Nato

Il birrificio ha annunciato il lancio della nuova birra con un post su Facebook in cui ricorda anche i bombardamenti avvenuti nella città dove ha sede, Savolinna : «La nostra piccola città natale è sempre stata al confine tra est e ovest. Molte battaglie sono state combattute nella zona della città e al Castello di St. Olafs. Speriamo le battaglie non si ripeteranno mai più nella nostra bella città. Comunque i tempi storici sono presenti nelle nostre birre e nel nostro marchio da sempre, e oggi viviamo in tempi storici. Olaf è sempre presente per brindare alla cooperazione e alle nuove belle amicizie!»