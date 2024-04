Finlandia, valichi di frontiera con la Russia chiusi a tempo indeterminato

Rimarranno chiusi a tempo indeterminato i valichi di frontiera finlandesi al confine con la Russia. Dopo la decisione dello scorso novembre di bloccarli, il governo finlandese ha infatti deciso di estendere lo stop fino a nuovo avviso, aggiungendo anche alla lista diversi porti in cui i viaggi sarebbero vietati. Una decisione, questa, presa in risposta al crescente numero di arrivi da paesi come Siria e Somalia, e alla mossa del Cremlino di utilizzare l'immigrazione come arma contro la nazione nordica.