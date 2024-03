Classifica dei Paesi più felici al mondo, l'Italia preceduta dal Guatemala

La Finlandia regna sovrana come il sancta sanctorum della felicità mondiale, secondo il World Happiness Report patrocinato dalle Nazioni Unite, che la vede trionfare per il settimo anno di fila come "Il Paese più Felice del Mondo". Gli abitanti della capitale Helsinki esprimono un profondo orgoglio, come Hannu Korhonen, insegnante, che testimonia la sua esperienza di vita "finnica": «Qui ho la libertà di perseguire i miei desideri, accedere a un'istruzione di qualità e crescere mio figlio in un ambiente sicuro. Questi aspetti sono fondamentali per la mia felicità». Jennifer De Paola, una ricercatrice, sottolinea: «La felicità in Finlandia è radicata in istituzioni solide, che includono un governo efficiente, corruzione bassa e un sistema di welfare robusto». La Finlandia offre anche un connubio unico con la natura, un elemento centrale nella percezione della felicità dei suoi cittadini, che offre una fonte d'ispirazione universale.

Classifica 2024 dei Paesi più felici al mondo

Tra i primi posti della classifica si collocano anche altre nazioni scandinave, con Danimarca e Islanda che completano il podio, seguite dalla Svezia al quarto posto. Gli USA scivolano al 23° posto, segnando la loro prima uscita dalla top ten da oltre un decennio; il Regno Unito è 20°, mentre gli Emirati Arabi Uniti occupano la 22a posizione. L'Italia si posiziona al 41° posto, preceduta da Malta e seguita dal Guatemala.

L'Afghanistan, al 143° posto, chiude la classifica. Il report evidenzia che i paesi più felici sono quelli in cui la popolazione esprime maggior soddisfazione per la qualità della vita, supportata da indicatori come il PIL pro capite, il supporto sociale, l'aspettativa di vita in buona salute, la libertà personale, la generosità e la trasparenza amministrativa.