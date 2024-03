Guerra Ucraina, la Svezia: «Europa si prepari a conflitto prolungato con la Russia. Truppe a Kiev? Addestriamoli ma non nel loro territorio»

Prepararsi a una guerra prolungata con la Russia. È il monito che dirige a tutti gli europei l'ultimo Paese che è entrato a far parte della Nato un mese fa: la Svezia. In un'intervista lal radio pubblica tedesca il ministro degli Esteri svedese Tobias Billstrom parla di conflitto prolungato con la Russia e che l'adesione di Svezia e Finlandia ha un significato, quello di aggiungere «stabilità e sicurezza in questa parte del mondo». Questa parte del mondo è la regione baltica che confima direttamente con la Russia.

Billstrom ritiene che sia necessaria un'assistenza militare, finanziaria e politica all'Ucraina. «L'UE deve abbandonare l'idea di dare pacchetti», ha dichiarato. «Dobbiamo trovare una formula per ottenere un sostegno a lungo termine per l'Ucraina, sia dal punto di vista finanziario che militare».

L'Ucraina ha chiesto alla Svezia di fornirle dei jet da combattimento Gripen.

La richiesta, avanzata dal Presidente Volodymyr Zelenskyy durante la sua prima visita in Svezia lo scorso agosto, è ancora in sospeso. In merito a questa richiesta, Billstrom ha dichiarato che le forze armate svedesi hanno presentato un rapporto che gli uffici governativi stanno analizzando.

Ma perché il ministro svedese ha sentito la necessità di avvertire l'Europa? Ha detto che il Vecchio Continente dovrebbe «prepararsi a un conflitto prolungato con la Russia».

Il ministro svedese: «Russia imperialista, prepariamoci»

«Dobbiamo vedere questa guerra per quello che è», ha detto Billstrom. «È una guerra tra un Paese che non sente alcun limite, che vuole riconquistare il suo passato imperiale e che deve essere fermata». Di conseguenza, Billstrom ha affermato che l'UE deve assicurarsi che l'Ucraina riconquisti tutti i territori presi da Mosca e «metta fine alla Russia una volta per tutte». Il ministro degli Esteri svedese ha espresso ottimismo sulle possibilità di Kyiv di vincere la guerra, nonostante le recenti battute d'arresto.

Alla domanda sulla prospettiva di inviare truppe della NATO in Ucraina, una recente e controversa proposta del Presidente francese Emmanuel Macron, Billstrom ha spostato la conversazione sui "bisogni" dell'Ucraina. Ha sottolineato l'importanza di organizzare missioni di addestramento per le truppe ucraine al di fuori dell'Ucraina, come quelle a cui ha partecipato Stoccolma.

«Dovremmo fare di più, naturalmente, ma questo non significa che dobbiamo necessariamente farlo sul territorio ucraino. Possiamo ottenere molto anche al di fuori dell'Ucraina», ha detto Billstrom.