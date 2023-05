Droni sul Cremlino, l'accusa di Mosca: «Gli Usa dietro l'attacco». Parata 9 maggio confermata, ma solo nella capitale

Aggiornamenti in evidenza

Le forze russe hanno lanciato nella notte un attacco aereo su Kiev ed esplosioni sono state udite anche a Zaporizhzhia e Odessa. Gli allarmi aerei sono risuonati in 7 regioni. L'attacco segue l'esplosione - la notte scorsa, secondo il servizio stampa di Putin - di un drone sulla cupola del Cremlino. Nelle immagini circolate su Telegram, un oggetto bianco precipita verso la cupola e poi esplode.

Il video è accompagnato dalla didascalia 'Moment udarà, il momento dell'attacco. Frammenti del drone sarebbero stati trovati nel palazzo. Mosca annuncia ritorsioni: 'Volevano uccidere il presidentè. Kiev smentisce: 'Non c'entriamo, è una mossa russa per attaccare su larga scalà. Cautela Usa: 'Non possiamo confermare nulla e comunque prenderei tutto quello che arriva da Mosca con le pinzè, ha detto il segretario di Stato Blinken. Zelenski: 'Non attacchiamo Putin, lo lasciamo al tribunalè.