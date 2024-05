Gaza, l'ospedale di Nouseirat denuncia: «Attacco aereo, almeno 20 morti»

Benny Gantz ha dato un ultimatum al premier Netanyahu: se entro l'8 giugno non verrà formalizzato un piano d'azione generale su Gaza, che includa il futuro politico della Striscia «in una direzione Usa-Ue-araba», il leader centrista lascerà l'esecutivo d'emergenza. Immediata la risposta di Netanyahu, 'invece di ultimatum a Hamas, Gantz lo fa a me'. La diplomazia Usa è in azione per fermare l'assalto a Rafah dove circa 800mila palestinesi sono stati costretti a fuggire. Secondo i media palestinesi ci sono stati 64 morti nelle ultime 24 ore a Gaza. E sul fronte ucraino «l'assalto lanciato dalla Russia contro la regione di Kharkiv potrebbe essere solo la prima ondata di un'offensiva più ampia», avverte Zelensky. Il leader ucraino chiede agli Usa di togliere le limitazioni sull'uso delle armi. Diecimila persone sono state evacuate dalla città del nord est. La Polonia rafforzerà il fianco est con oltre 2 miliardi

