«In tutte le direzioni le nostre truppe migliorano costantemente, ogni giorno, le loro posizioni». È un Vladimir Putin raggiante quello che ieri ha parlato ai comandanti russi insieme al nuovo ministro della Difesa, Andrei Belousov. Ministro scelto «perché la spesa militare è in crescita» ha spiegato lo stesso presidente. La guerra in Ucraina sembra dare allo zar quei successi necessari per abbassare il morale delle forze di Kiev e rafforzare la propria posizione in caso di futuri negoziati. E le ultime notizie dal fronte hanno confermato le più oscure previsioni degli analisti.