Martedì 6 Giugno 2023, 12:47 - Ultimo aggiornamento: 12:52

Fonti ucraine e russe hanno svelato il nome di chi avrebbe fatto saltare la diga di Nova Kakhova, nella zona controllata dagli ucraini della regione di Kherson. Ma restano le incognite. «La diga di Nova Kakhovka è stata parzialmente distrutta a causa di bombardamenti ucraini», ha affermato il ministero delle Emergenze russo, citato dall'agenzia Ria Novosti. Dall'altra parte, il consigliere del capo dell'ufficio del presidente Mykhailo Podolyak ha rivelato quelli che sarebbero gli autori dell'esplosione della diga.

Cosa è successo

Il consigliere del presidente Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, accusa Mosca di «ecocidio», affermando che le autorità regionali e nazionali stanno lavorando per assicurare la popolazioni locali dal rischio delle inondazioni. Inoltre Yermak sottolinea che l'azione di Mosca rappresenta una minaccia per la vicina centrale nucleare di Zaporizhzhia. Dall'altra sponda il Cremlino respinge le accuse e, anzi, incolpa Kiev dell'incidente.

Chi ha fatto saltare la diga

Secondo il consigliere del capo dell'ufficio del presidente Mykhailo Podolyak, che ha parlato in tv, la 205a brigata di delle forze armate russe ha fatto saltare in aria la centrale idroelettrica di Kakhovka: «La nostra intelligence sta già fornendo dati su chi ha fatto saltare in aria la diga: si tratta della 205esima brigata della Federazione della Russia».

Podolyak ha ricordato che secondo la Convenzione di Ginevra, l'indebolimento di una centrale idroelettrica è un indubbio uso di armi di distruzione di massa indiscriminata. Come stabilito da un'analisi dell'Ukrayinska Pravda, i rappresentanti della 205a brigata di fucilieri motorizzati delle forze armate russe hanno soggiornato presso la centrale idroelettrica di Kakhovskaya.

La brigata russa 205

La brigata è nota per aver partecipato alla prima guerra cecena e ha un motto: «205 brigata, torneremo anche dall'inferno». Ora, la maggior parte delle persone mobilitate provenienti da diverse parti della Russia stanno combattendo qui.

Il comandante della 205a brigata è il tenente colonnello Eduard Shandura, 40 anni . Secondo informazioni precedentemente pubblicate dall'intelligence ucraina, è stato ritirato dalle missioni di combattimento per morire alla parata nella distrutta Mariupol nel maggio 2022. Lo scorso autunno, alcuni canali telegrafici ucraini hanno riferito della presunta liquidazione di Shandura nella regione di Kherson.