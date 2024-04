Missili Patriot, cosa sono e come funzionano: dagli Usa gli aiuti per salvare le città ucraine dai raid russi

Obiettivo: salvare le città ucraine dagli spietati bombardamenti russi. Il segretario alla Difesa americano, Lloyd Austin, ha annunciato altri aiuti militari all'Ucraina per 6 miliardi di dollari. Nel pacchetto sono compresi anche i missili Patriot. La decisione è stata presa nel corso di una riunione virtuale del Gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina, una coalizione di una cinquantina di Paesi.

Dice Austin: «Gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina altri missili Patriot per la sua difesa aerea». Il pacchetto include anche munizioni per i sistemi National Advanced Surface-to-Air Missile Systems, Nasams, e attrezzature per integrare i lanciatori, i missili e i radar di difesa aerea occidentali negli armamenti esistenti in Ucraina. Austin: «È il più grande pacchetto di assistenza di sicurezza su cui ci siamo impegnati finora».

Il pacchetto

È stato anche spiegato che saranno utilizzati i fondi stanziati dal «supplemento per la sicurezza nazionale che il presidente Biden ha appena firmato, comprende attrezzature per aumentare le difese aeree e l'artiglieria dell'Ucraina e per sostenere le capacità precedentemente impegnate dagli Stati Uniti».

Patriot, il caso dei sistemi missilistici che quasi nessuno vuole mandare a Kiev: quanti sono e chi li possiede

Negli ultimi giorni, dopo il via libera del Congresso, la Casa Bianca ha approvato un doppio pacchetto di sostegno a Kiev: il primo da un miliardo di dollari, il più recente da 6. Zelensky aveva lanciato un drammatico appello mentre la difesa anche delle infrastrutture civili diviene sempre più ardua a causa dell'intensificarsi dei bombardamenti dell'esercito di Putin sulle città ucraine: «Abbiamo urgentemente bisogno di sistemi e missili Patriot.

Possono salvare vite umane in questo momento».

Austin ha avvertito: «L'Ucraina ha bisogno anche di altri tipi di sistemi e intercettori. I Patriot non sono la soluzione miracolosa». Il segretario della Difesa ha chiesto anche un maggiore sforzo ai Paesi europei che però temono di ridurre i propri arsenali e sguarnire la propria difesa di fronte a un eventuale attacco russo. Questa fornitura, però, darà un nuovo impulso alla difesa ucraina, ha spiegato il Pentagono, perché Kiev ora sa che non è costretta a centellinare i missili che ha a disposizione visto che è certa che altri sono in arrivo.

I sistemi missilistici ucraini

I nuovi missili Patriot vanno a rifornire i sistemi missilistici ucraini. Nell'ultimo stanziamento però non si prevede di attingere dalle dotazioni Usa, ma dal sistema di produzione dell'industria delle armi. Questo significa che la fornitura sarà meno rapida.

Nel corso del vertice la Spagna ha annunciato che invierà una fornitura di Patriot all'Ucraina per rafforzare la sua difesa antiaerea entro quattro giorni, assieme a munizioni di vario tipo, medicine ospedaliere e kit individuali di primo soccorso in combattimento. I Patriot sono missili terra-aria con una gittata di 70 chilometri con un utilizzo di difesa antiaerea.