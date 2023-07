Jorit e il murale della discordia realizzato a Mariupol: «Sei un filorusso»

Polemiche contro lo street artist italiano Ciro Cerullo, conosciuto come Jorit, ha dipinto un murale raffigurante una ragazza su un edificio. L'opera è stata realizzata a Mariupol. L'artista, napoletano, è però al centro di diverse polemiche dopo il la storia pubblicata su Instagram in cui attaccava chi supportava «solo una parte degli ucraini». In Ucraina, ma anche in Italia, le polemiche per la sua visita e realizzazzione dell'opera, non sono mancate. Sui social spuntano i primi commenti: «Molto bene, Jorit ha deciso che ci deve fare vergognare di essere suoi connazionali andando a fare un murale a Mariupol».