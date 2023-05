Droni contro gli edifici civili di Mosca. Il fatto più rilevante delle ultime 24 ore del conflitto tra Russia e Ucraina può diventare uno spartiacque decisivo per le sorti stesse del conflitto. Ma in che direzione possa indirizzarne l’esito è ancora da comprendere. Intanto perché, come sempre del resto dall’inizio dell’invasione russa, la guerra delle informazioni solleva più di una zona d’ombra sull’attacco stesso. E poi perché – che si sia trattato di un raid ucraino, di una mossa propagandistica del Cremlino o di un blitz dei dissidenti anti-Putin – è difficile leggere la possibile reazione del popolo russo. Ma andiamo con ordine e, soprattutto, procediamo per interrogativi.