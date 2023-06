La controffensiva ucraina annunciata (in silenzio) sulle tv russe: così gli hacker di Kiev hanno violato i canali in Crimea

La controffensiva ucraina continua a fare parlare di sé anche in maniera indiretta. Nelle ultime ore, in Crimea, hacker ucraini sono entrati nei server di alcune emittenti televisive russe e hanno mandato in onda un loro video che annuncia la futura controffensiva delle Forze Armate dell'Ucraina.

Il filmato è stato lanciato il 4 giugno e mostra soldati ucraini che invitato gli spettatori a fare silenzio, portando l’indice sulla labbra. Al momento è ignoto il nome del gruppo di hacker ma fonti estere escludono la pista che si tratti di pirati informatici che lavorano da soli.

Nella Crimea occupata, hacker sconosciuti hanno violato i canali televisivi russi. Al posto delle solite storie di propaganda russa, i residenti della Crimea e gli occupanti hanno potuto vedere un video sull'imminente controffensiva delle forze ucraine. Lo ha riferito il Servizio statale delle guardie di frontiera dell'Ucraina. «Diversi operatori della televisione via cavo della Crimea stanno spegnendo il segnale perché gli ucraini hanno violato le trasmissioni televisive», si legge nel comunicato.

Il consigliere del capo degli occupanti della Crimea, Oleg Kryuchkov, ha ammesso che alcuni operatori via cavo della Crimea controllati dagli invasori sono stati violati. «Il segnale viene interrotto.

La televisione in onda - tutti i multiplex - funzionano come al solito», ha dichiarato.

Ai residenti della Crimea sono stati mostrati videoclip sulla pianificata controffensiva delle forze armate ucraine, pubblicati dal viceministro della Difesa dell'Ucraina, Hanna Malyar, in cui sono invitati a restare in silenzio.

This video says: "Plans love silence. There won't be any announcement about the beginning", if you know what they mean 😉

Source: Deputy Minister of Defense of Ukraine, Hanna Malyar. pic.twitter.com/JJ0l7Ie9qA

— Liza Clinical Wizard (@lizaclinwizard) June 4, 2023