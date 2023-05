Armi all'Ucraina dall'Italia, dal kit anti nucleare ai Samp-T, poi gli obici e i lanciamissili (ma niente caccia): ecco il nuovo pacchetto

Mentre le città ucraine soffrono sotto i bombardamenti russi, l'Italia si prepara ad inviare un nuovo pacchetto di aiuti militari - il settimo - alle forze di Kiev. Tra il materiale anche sistemi per la difesa antimissilistica, oltre ad equipaggiamenti contro il rischio Nbcr (nucleare, biologico, chimico e radiologico) e munizionamento, a quanto si apprende. L'elenco degli armamenti è stato illustrato oggi dal ministro della DIfesa, Guido Crosetto, nel corso di un'audizione al Copasir e come nelle altre occasioni il contenuto è secretato e sarà oggetto di un nuovo decreto che andrà a breve in Gazzetta ufficiale.