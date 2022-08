Londra, muore una bambina (4 anni) dopo una fuga gas in un appartamento: tre feriti gravi

Una fuga di gas ha causato una violenta esplosione in una casa a schiera di Croydon, nel sud di Londra, causando la morte di una bambina di 4 anni e il ferimento grave di altre persone che sono state ricoverate in ospedale.

Un'abitazione è stata del tutto distrutta e le altre vicine sono state danneggiate, secondo il sito di Sky News. Il fatto è avvenuto questa mattina e i soccorritori hanno impiegato alcune ore per la ricerca delle persone sepolte dalle macerie.

Four people have been rescued as a house collapsed after a fire and explosion in Croydon, south London. The cause of the incident is still not known.



