Londra, tra le capitali più multietniche del mondo

Londra, capitale dell'Inghilterra e del Regno Unito, è una città estremamente contemporanea con i suoi 8.961.989 abitanti ed una storia che risale all'antica Roma. È la terza città più estesa d'Europa (dopo Mosca e Instabul), l'area metropolitana conta circa 14 milioni di residenti e si estende per svariate decine di chilometri lungo la valle del Tamigi, fino al suo enorme estuario. Molti degli abitanti, i Londoners, provengono dall'estero o sono di origine straniera, il che la rende una delle città più multietniche del mondo. Londra è stata la capitale dell'Impero britannico e quindi meta di flussi migratori durante e dopo la fine dell'era coloniale. Ha il più elevato PIL fra tutte le città europee e il quinto al mondo. Con i suoi sei aeroporti internazionali é il più grande snodo del traffico aereo globale; è anche sede del più antico sistema di metropolitana del mondo, la London Underground (The Tube). È la seconda città più visitata al mondo dal turismo internazionale, dopo Bangkok. Per tutte le caratteristiche elencate, Londra conquista il titolo di città globale, classificandosi come l'unica città britannica nella lista delle Città Mondiali Alfa. Nel suo centro ricordiamo sorgono l'imponente Palazzo del Parlamento, l'iconica torre dell'orologio nota come Big Ben e l'abbazia di Westminster, dove hanno luogo le incoronazioni dei monarchi britannici. Dall'altra parte del Tamigi, la ruota panoramica London Eye offre la vista spettacolare del distretto culturale del South Bank e dell'intera città.

