Coronavirus, la Cambogia fa sbarcare 2000 passeggeri: tra loro una donna infetta e 5 italiani

La Cambogia rompe il cordone sanitario e buca i controlli del coronavirus. Se da un lato sembra essersi conclusa la vicenda dell'altra nave da crociera, la MS Westerdam, approdata in Cambogia nei giorni scorsi dopo il rifiuto di altri Paesi di farla attraccare, dall'altro proprio da quella noave parte un allarme.

Coronavirus, domani inizia lo sbarco della Diamond Pricess: «Turisti vogliono tornare a casa»

Le oltre 2.200 persone a bordo sono state fatte sbarcare a partire da venerdì e sono state autorizzate a rientrare nei rispettivi Paesi. Ma tra gli ex passeggeri è già spuntato un caso di contagio: una cittadina degli Stati Uniti, tra i primi a sbarcare, è risultata positiva a un controllo sanitario, dopo essersi spostata in Malesia.

Oltre al dossier dei connazionali ancora bloccati all'estero, c'è poi la questione dei danni economici provocati all'industria italiana dall'emergenza. Il 2 marzo alla Farnesina, ha annunciato Di Maio, ci sarà un tavolo con le imprese per pianificare come spendere al meglio i 300 milioni del piano straordinario per il Made in Italy.

