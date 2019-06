Bimbo incatenato in bagno per una settimana senza acqua e cibo: morto di stenti in Indiana

Bimbo incatenato in bagno per una settimana, senza acqua e cibo: è morto di stenti il dodicenne dopo che è stato trovato bloccato da un collare da cane al collo nel bagno di un motel in Indiana, dopo aver subito anche maltrattamenti e percosse. Eduardo Posso - scrive la Cnn - è morto in ospedale per complicazioni. Il padre, Luis Posso, 32 anni, e la compagna di lui, Dayana Medina-Flores, di 25, sono stati arrestati con l'accusa di omicidio, abbandono di minore, sequestro di persona e percosse.

Eduardo Posso avrebbe dovuto vivere in Florida con la sorella, suo padre e la matrigna e frequentare la scuola. Invece, il piccolo è stato dichiarato morto in un ospedale dell'Indiana il 24 maggio, mostrando segni di prolungato abuso, incuria e inedia, secondo i verbali giudiziari ottenuti dalla CNN. avrebbe dovuto vivere in Florida con la sorella, suo padre e la matrigna e frequentare la scuola. Invece, il piccolo è stato dichiarato morto in un ospedale dell'Indiana il 24 maggio, mostrando segni di prolungato abuso, incuria e inedia, secondo i verbali giudiziari ottenuti dalla CNN.

