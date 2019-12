Famiglia fugge dall'incendio di casa, bimbo rientra per salvare il cane e muore tra le fiamme

Loki, un bimbo di appena 2 anni, è morto in un incendio scoppiato nella sua casa nel tentativo di salvare il suo cucciolo dalle fiamme. La tragedia è avvenuta a Gentry, in Arkansas, uno stato nel sud degli Stati Uniti, intorno alle 17:00 di sabato sera. Il piccolo era fuggito assieme ai genitori prima di accorgersi che il cagnolino era rimasto in casa. Secondo alcune ricostruzioni, il padre e la mamma del bimbo, Kurtis e Caitlyn, avrebbero perso di vista il figlio mentre chiedevano aiuto. Vester Cripps, il capo dei vigili del fuoco di Gentry, ha riferito al The Northwest Arkansas Democrat-Gazette che il terribile incendio è stato causato da un banale guasto elettrico.

Pubblicando un'immagine con il suo bambino su Facebook, Kurtis ha scritto:

Voglio solo dire che non bisogna mai dare per sontati i propri figli. Per questo, godetevi ogni momento con loro. Ti adoriamo piccolo e sappiamo che ora sei in un posto migliore

. Kurtis e Caitlyn hanno perso tutto, il figlio, la casa, il cane, il loro futuro. Il papà del bimbo ha anche detto che il cane è morto nel tentativo di proteggere Loki, come fosse un

angelo custode

A seguito di questa tragedia, è nata una pagina Facebook con l'intento di raccogliere dei fondi per la famiglia.

Non solo hanno perso le loro cose, la loro casa, ma anche il loro meraviglioso bambino. L'ultima cosa di cui la famiglia deve preoccuparsi durante questo periodo molto difficile sono i soldi. E Soprattutto, per favore, pregate per questa famiglia

«Due cari rappresentati della nostra comunità hanno perso in un incendio.», si legge nell'appello sui social.

