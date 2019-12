Parma, incendio nel cantiere della scuola, a fuoco anche la palestra: evacuati studenti e insegnanti

A Parma un incendio è scoppiato questa mattina, per cause ancora da chiarire, nella scuola Newton, un istituto comprensivo della città emiliana. Alta la colonna di fumo nero che si è levata, mentre studenti e insegnanti sono stati immediatamente evacuati e per precauzione sono stati allontanati anche i bimbi di una scuola di infanzia seppur non nelle immediate vicinanze della Newton. Sono intervenuti squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco, l'impresa e i tecnici di Parma Infrastrutture, Polizia Locale e Protezione Civile. L'incendio, informa il Comune in una nota, è localizzato nella palestra della scuola, è stato circoscritto a quell'edificio ed è in via di esaurimento. A titolo precauzionale il Comune chiede ai cittadini di tenere chiuse le finestre degli edifici circostanti.

«In questo momento a titolo precauzionale si chiede di tenere chiuse le finestre degli edifici circostanti». Lo scrive il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, in un post su Fb, sull'incendio di stamattina nel cantiere della scuola Newton. «Questa mattina è avvenuto un incendio nel cantiere della scuola Newton e immediatamente si sono attivate le squadre di soccorso dei vigili del fuoco, l'impresa e i tecnici di Parma Infrastrutture, oltre alla polizia locale e la protezione civile - fa sapere il primo cittadino - La scuola è stata immediatamente evacuata, è stato predisposto l'allontanamento dei bambini della scuola infanzia Tartaruga, ancorché molto lontani dal luogo dell'incidente, ma per precauzione e sicurezza». «Attualmente l'incendio localizzato nella palestra della Newton è stato circoscritto all'edificio della palestra e si sta esaurendo», conclude.





