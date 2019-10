India, cade in un pozzo di 180 metri giocando con gli amici. Quarto giorno di ricerche per piccolo di 2 anni

Sujith Wilson, 2 anni, stava giocando coi suoi amici quando, venerdì scorso, è caduto in un pozzo. Le operazioni di soccorso, ormai al quarto giorno, però, proseguono lentamente e la situazione rischia di precipitare: se all'inizio il bambino si trovava a 10 metri di profondità, gli operatori adesso temono che possa essere sprofondato fino a 180 metri, alla fine della cavità. Adesso si sta cercando di scavare un buco parallelo al pozzo che abbia la stessa profondità per poi costruire un collegamento tra i due ed estrarre il bambino.

È successo in India, nella regione del Tamil Nadu, mentre tutto lo Stato è impegnato nelle festività Diwali. L'incidente ha avuto una tale risonanza mediatica che molti indiani si sono riversati nei luoghi sacri per pregare per il piccolo. I soccorritori intanto continuano a pompare ossigeno all'interno della cavità, sebbene non siano più in grado di dare notizie sulle condizioni di salute di Wilson a causa dello spesso strato di fango che ormai lo ha inghiottito del tutto.

My prayers are with the young and brave Sujith Wilson. Spoke to CM @EPSTamilNadu regarding the rescue efforts underway to save Sujith. Every effort is being made to ensure that he is safe. @CMOTamilNadu — Narendra Modi (@narendramodi) October 28, 2019

Anche il primo ministroha espresso preoccupazione per l'accaduto, parlandone su Twitter. Nei primissimi momenti dopo l'incidente, erano circolate foto sul web che mostravano la madre intenta a cucire artigianalmente un sacco con la speranza, infranta, che potesse servire a portare in superficie il proprio figlio, dopo che tentativi di salvarlo con una corda si erano subito rivelati vani.

While, the officials are trying to rescue on one side, Sujiths mother, Kalairani on the request of rescue officials has started striching a cloth bag in which they hope to bring Sujith up after expanding it inside the borewell. #SaveSujith @xpresstn @NewIndianXpress pic.twitter.com/btcu4eGuJq — Jayakumar Madala (@JayakumarMadala) October 26, 2019

