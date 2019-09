Bambino va al lavoro con la mamma al negozio di ciambelle e muore cadendo nel pozzo di smaltimento

Quel giorno Bryce sarebbe dovuto rimanere con la zia, in attesa del rientro dal lavoro della mamma, Tenitia Cullum. Un cambio di piani improvviso e la sorella della madre non era più disponibile. Così, senza poter contare su nessuno, la Cullum decise di portare il piccolo, 3 anni, a lavoro con sè.

Tenitia lavorava al Tim Hortons, negozio di ciambelle nel quartiere di Rochester, New York. Mentre portava fuori la spazzatura, il figlio uscì con lei all'esterno dell'edificio. Gettati dei sacchi, al momento di rientrare per prenderne altri, Bryce era scomparso. Era caduto in un pozzo per lo smaltimento dei residui di grasso provenienti dalla cucina che si era poi richiuso sulla sua testa. Poi dieci lunghi minuti di battaglia contro il coperchio che non si apriva più.



Tenitia cercò aiuto negli altri dipendenti del negozio che riuscirono a tirare fuori il bambino, ormai in stato di incoscienza. Al momento dell'arrivo degli operatori sanitari, per Bryce non c'era più speranza. L'incidente ha però portato all'attenzione dello Stato di New York il problema delle botole con cui vengono chiusi queste vasche di smaltimento che, dall'esterno, assomigliano in tutto e per tutto a un semplice tombino. Ora è al vaglio una proposta di legge che prevede l'obbligo di almeno un'ispezione annuale e del montaggio di sistemi di sicurezza in ghisa.

Three weeks ago today Tenitia Cullum's 3-year-old son, Bryce, tragically passed away after falling down a grease trap. Since then inspections have begun at over 2,500 restaurants in Monroe County. Cullum is heartbroken but say "it's a step". @13WHAM pic.twitter.com/id6h2jI804 — Andrew Banas (@AndrewWHAM) August 5, 2019

Quando si è verificato l'incidente, a luglio, il pozzo era coperto solamente da un sottile strato di plastica, non adatto a prevenire incidenti simili. Negli Stati Uniti la dinamica si era già ripetuta altre volte. Nel 2017, nello Stato dell'Alabama, una bambina era morta esattamente come Bryce. Nel 2018, a Tulsa, Oklahoma, una ragazzina di cinque anni era stata più fortunata ed era riuscita a salvarsi.

