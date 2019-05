Roma, trovato il corpo di un uomo in un fosso alla Cecchignola

Giallo a Roma, dove nel pomeriggio è stato trovato morto un uomo dall'apparente età di circa 50 anni in un fosso in Via dei Casali di San Sisto, in zona Cecchignola, alla periferia di Roma. Sul posto i vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo con i sommozzatori e la polizia che indaga sulla vicenda.

L'uomo non aveva documenti e non è stato ancora identificato. Potrebbe essere dell'Est. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'accaduto. Al momento non si esclude nessuna pista. L'allarme è scattato perché si notava una gamba uscire tra i rami.

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 17.30, quando le squadre del Comando di Roma, sono intervenute in via dei Casali di San Sisto 24. Sul posto una Squadra VVF e il Nucleo Sommozzatori VVF.

