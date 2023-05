F-16 all'Ucraina «per vincere la guerra»: ecco perché gli aerei da combattimento sono vitali per Kiev

Gli esperti di guerra e di Difesa bellica concordano: per vincere la guerra contro la Russia, l'Ucraina ha bisogno degli F-16, aerei da combattimento multiuso di fabbricazione americana. Ora anche la Nato sembra sposare la linea di contrattacco ucraino. Attenzione però: le forze di Kiev non riceveranno questi preziosi jet dagli Stati Uniti, per ora.