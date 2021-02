Attanasio e Iacovacci, le salme stasera in Italia. Domani le autopsie

Atterreranno alle 23:00 all'aeroporto di Ciampino, le salme di Luca Attanasio e di Vittorio Iacovacci, l'ambasciatore e il carabiniere italiani morti durante l'attacco a un convoglio Onu del World Food programme (Wfp), nella Repubblica Democratica del Congo. Quanto alle indagini, saranno i pm di Roma Sergio Colaiocco e Alberto Pioletti ad indagare sulla morte dei due funzionari: che al momento ipotizzano un sequestro di persona con finalità di terrorismo e hanno disposto l'autopsia dei due corpi, che verrà effettuato domani presso l'istituto di medicina legale del Policlinico Gemelli di Roma.

Le indagini sulle armi

I carabinieri del Ros svolgeranno in Congo, su delega della Procura di Roma, un'accurata ricognizione delle armi utilizzate dai ranger intervenuti nel luogo dell'agguato. I Ros acquisiranno informazioni sulle armi in dotazione al corpo che si occupa di vigilare il Parco del Virunga. Secondo una ricostruzione, vi sarebbe stato uno scontro a fuoco tra i ranger e i rapitori ed è in questa fase che avrebbero perso la vita i due italiani. Oggi la presidenza congolese ha sottolineato che sono stati gli aggressori a sparare a bruciapelo a entrambi. Nel frattempo il Ministero degli Esteri, si legge in una nota della Farnesina, ha annunciato che tenterà ogni via per ricostruire l'intera vicenda in cui hanno perso la vita Attanasio e Iacovacci. Nelle prossime ore è prevista inoltre un'informativa del ministro degli Esteri: «Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio interverrà nelle prossime ore o domani», lo ha dichiarato alla Camera il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, rispondendo a una nuova richiesta del gruppo di Fdi che ha sollecitato il ministro a ricostruire l'attacco.​

RDC🇨🇩: -Le Secrétaire général de l'ONU🇺🇳 condamne fermement l’attaque perpétrée par des éléments armés non identifiés contre une mission du @WFP_FR au Nord-Kivu. -@antonioguterres appelle le gouvernement à enquêter rapidement sur cette attaque.@MONUSCO https://t.co/gSmeu7raOu — ONU Info (@ONUinfo) February 22, 2021

Il giallo

Gli aggressori erano armati di machete e cinque fucili automatici modello Kalashnikov. L'agonia dell'ambasciatore italiano, colpito all'addome, è durata un'ora, si legge nel comunicato. Al momento, tuttavia, le Fdlr Forze Democratiche per la liberazione del Ruanda (Fdlr) hanno negato qualsiasi coinvolgimento nell'attacco. Nella giornata di ieri, infatti, erano emersi subito dei dubbi a proposito della scorta: in particolare, le autorità del Congo avevano dichiarato di non essere a conoscenza della presenza dell'ambasciatore italiano nel convoglio. Questo il motivo per cui non sarebbe stata fornita una scorta adeguata. Inoltre, la pista era già stata perlustrata ed era considerata fino a quel momento sicura.

