Attanasio, presidenza Congo: «Ucciso con Iacovacci da rapitori. Ambasciatore morto dopo un'ora d'agonia per le ferite»

«Luca Attanasio ucciso con Vittorio Iacovacci da rapitori. L'ambasciatore italiano è morto dopo un'ora d'agonia per le ferite all'addome». È un comunicato della presidenza congolese a sostenere che siano stati i rapitori a uccidere l'ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, sparando loro a bruciapelo.

«Allertate, le Ecoguardie e le Fardc», le Forze armate congolesi, «si sono messe alle calcagna del nemico. A 500 metri, i rapitori hanno tirato da distanza ravvicinata sulla guardia del corpo, deceduta sul posto, e sull'ambasciatore, ferendolo all'addome», si afferma nel comunicato riportato dal sito Cas-Info.

Congo, morto Luca Attanasio. L’ambasciatore senza scorta: «È stato ucciso dal fuoco amico»

Luca Attanasio, chi era. Un animo da missionario: «Lottava per i bimbi soldato»

Congo, morto Luca Attanasio, l'amico prete: «Pareva un ragazzo, amava questa gente più di noi»

«Un'ora d'agonia»

È durata un'ora l'agonia dell'ambasciatore italiano Attanasio: «quest'ultimo è morto per le ferite, un'ora più tardi, all'ospedale della Monusco di Goma», precisa il comunicato della presidenza congolese.

Attanasio a Goma da venerdì scorso

L'ambasciatore Luca Attanasio era arrivato a Goma già venerdì scorso. Lo riferisce un comunicato della presidenza congolese. «L'ambasciatore è arrivato a Goma venerdì 19 febbraio 2021 alle 10:30 a bordo del jet della Monusco immatricolato 5Y/Sim. Alle 09:27 di lunedì 22 febbraio», viene aggiunto, «un convoglio di due veicoli del Programma alimentare mondiale 'Pam' è partito da Goma alla volta del comune di di Kiwanja, in territorio di Rutshuru».

Riportando una «nota indirizzata al ministero dell'Interno» in cui «il governatore della Provincia del Kivu sud ricapitola i fatti», il comunicato conferma che «alle 10:15 il convoglio è caduto in un'imboscata più o meno 15 km da Goma e 3 km prima del Comune rurale di Kibumba, più precisamente a Kanyamahoro sulla RN2 in territorio di Nyiragongo».

Le Fdlr negano di aver ucciso Attanasio

Le «Forze Democratiche per la liberazione del Ruanda» (Fdlr) hanno negato di essere responsabili per l'uccisione dell'ambasciatore italiano in Rdc, Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autista del Pam Mustapha Milambo. Lo riferisce il sito Actualite.cd citando una dichiarazione del gruppo ribelle che peraltro aveva già negato di aver compiuto un attacco che gli viene comunemente ascritto, quello nell'aprile scorso in cui morino 17 persone tra cui 12 rangers del parco nazionale Virunga.

cordoglio del Presidente #Mattarella per la morte dell’Ambasciatore Luca #Attanasio, del Carabiniere Vittorio #Iacovacci e del loro autista pic.twitter.com/hqJptje9Kb — Quirinale (@Quirinale) February 22, 2021

