Alec Baldwin spara sul set del suo film "Rust", ma l'arma è carica: uccisa la direttrice della fotografia e ferito il regista

Venerdì 22 Ottobre 2021, 06:08

Tragedia nel mondo del cinema. Negli Stati Uniti, durante le riprese del film western "Rust", la direttrice della fotografia Halyna Hutchins, di 42 anni, è stata uccisa sul set dall'attore Alec Baldwin da alcuni colpi di pistola. Ferito anche il regista 48enne Joel Souza. È successo al Bonanza Creek Ranch, vicino a Santa Fe, nel New Mexico: l'incidente sarebbe dovuto al malfunzionamento di un'arma a disposizione per girare il film. Al momento non è stata formalizzata nessuna accusa per l'accaduto, che è oggetto di indagine. Hutchins e Souza «sono stati colpiti quando Baldwin ha scaricato una pistola usata nelle riprese del film», ha detto lo sceriffo di Santa Fe, spiegando che la direttrice della fotografia è in seguito deceduta per la gravità delle ferite riportate.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Morto Thomas Rudy, il pistolero messicano di "Lo chiamavano... SPETTACOLI Video SUPERTAG Jean Paul Belmondo, attore francese morto a 88 anni INDIA Siddharth Shukla morto per un attacco di cuore: il modello e... IL PERSONAGGIO Robert Redford compie 85 anni: l'impegno, i capolavori, le...

Morto Jean-Paul Belmondo, aveva 88 anni: la Francia perde uno dei suoi mostri sacri

#BREAKING: @santafesheriff investigating incident at #Rust movie set on Bonanza Creek Ranch near Santa Fe. Pic from @KOB4 #Chopper4 shows an old church set blocked off, and set security confirms its lockdown. Other pic of Rust cast/crew. pic.twitter.com/8Cw9eg8kec — Tessa Mentus (@TessaMentus) October 21, 2021

La tragedia

Halyna Hutchins è stata evacuata in elicottero in un vicino ospedale ma «è morta per le ferite riportate», mentre il regista Souza è stato ricoverato in terapia intensiva, affermano dall'ufficio dello sceriffo della contea di Santa Fe. Secondo gli inquirenti, che hanno visitato la scena della sparatoria, il dramma sembra essere legato a una pistola usata come accessorio sul set e che è stata attivata durante una scena del film. «Gli investigatori stanno cercando di scoprire che tipo di proiettile è stato sparato e in che modo», si legge nel comunicato dello sceriffo. "Rust" è un western scritto e diretto da Joel Souza, con Alec Baldwin come co-produttore e nella parte del fuorilegge Harland Rust, che viene in aiuto del nipote di 13 anni condannato all'impiccagione per omicidio.