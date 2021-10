Alec Baldwin, l'attore che ha ucciso una donna sul set del film: dagli Oscar al matrimonio con Kim Basinger, chi è

Venerdì 22 Ottobre 2021, 08:47 - Ultimo aggiornamento: 09:16

Una tragedia che probabilmente non avrebbe immaginato neanche nel peggiore degli incubi. E che arriva dopo una carriera tra i più grandi del cinema. Candidato all'Oscar come miglior attore non protagonista per il film The Cooler nel 2003, Alec Baldwin - l'attore che accidentalmente avrebbe sparato e ucciso la direttrice della fotografia del suo ultimo film western - è un attore e doppiatore americano nato nell'aprile del 1958 a Amityville, nella Contea di Suffolk, nello Stato di New York. È uno degli attori più apprezzati sulla scena di Hollywood tra gli anni '90 e il 2000. Padre e la madre di origini irlandesi, francesi e inglesi, ha tre fratelli minori. A nove anni si avvicina già alla recitazione con una parte da protagonista in “Frankenstein” un progetto amatoriale. Da giovanissimo comincia come autista, venditore e cameriere e nel 1979 entra nell'Academy Studios per poi debuttare nel film “La divisa strappata”.

La carriera

Nel 1987 debutta al cinema con “Forever Lulu”, un successo che gli permette di ottenere delle parti in “Beetlejuice – Spiritello porcello” di Tim Burton e “Talk Radio” di Oliver Stone. Ma l'esplosione tra le stelle di Hollywood arriva con “Una donna in carriera” e “Una vedova allegra… ma non troppo”. Da quel momento recita al fianco di Sean Connery in “Caccia a Ottobre Rosso” e di Mia Farrow in “Alice” di Woody Allen. Dal 2000 lavora con Martin Scorsese nei film “The Aviator” e “The Departed – Il bene e il male”, con Orlando Bloom in “Elizabethtown” e con Robert De Niro in “The Good Shepherd”.

La vita privata: il matrimonio con Kim Basinger e i figli

Nel maggio del 1990 conosce Kim Basinger sul set di "Bella, bionda... e dice sempre sì". Tra i due nasce un amore, si sposano nel 1993 e nel 1995 nasce Ireland, la prima figlia. Il matrimonio finisce nel 2003 quando arriva un divorzio non senza strascichi legali: Baldwin ha infatti dovuto combattere per continuare a frequentare la figlia.

Nel 2012 il secondo matrimonio con Hillary Thomas, un'istruttrice di yoga e cofondatrice della catena Yoga Vida a Manhattan. Il 23 agosto 2013 diventano genitori di una bambina, Carmen Gabriela, che sarà solo la prima di altri cinque figli. Nel 2021 ha avuto un'altra figlia, Lucia, nata da una madre surrogata. Nel 2018 Baldwin è comparso in un tribunale di New York per affrontare un'accusa di aggressione e molestie dopo una disputa di parcheggio nel West Village di Manhattan: nel gennaio successivo si è sichiarato colpevole e ha accettato di frequentare un corso di gestione della rabbia.