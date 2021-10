Sarebbe stato visto «in lacrime» Alec Baldwin dopo la tragedia sul set del film western 'Rust' al Bonanza Creek Ranch di Santa Fe, in New Mexico. Secondo Santa Fe New Mexican, Baldwin è stato visto fuori dagli uffici dello sceriffo, al telefono, «sconvolto e in lacrime» dopo le notizie della morte della 42enne direttrice della fotografia Halyna Hutchins e del ferimento del regista 48enne Joel Souza, raggiunti accidentalmente da colpi di un'arma di scena. Leggi qui il nostro approfondimento.