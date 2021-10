Alec Baldwin, arma caricata con proiettili veri: la troupe si era lamentata per i «bassi livelli di sicurezza sul set»

Sabato 23 Ottobre 2021, 07:31 - Ultimo aggiornamento: 07:51

Tutto vero, altro che film e finzione. L'arma di scena utilizzata da Alec Baldwin sul set di «Rust» era stata caricata con proiettili veri. È quanto emerge dai documenti del tribunale di Santa Fe, competente del caso, secondo cui la pistola era stata consegnata all'attore da un assistente alla regia, che non sapeva che fosse stata caricata con proiettili veri e che aveva detto che l'arma era sicura. Con quell'arma Baldwin ha ucciso la direttrice della fotografia, Halyna Hutchins, e ferito gravemente il regista Joel Souza. Gli investigatori arrivati sul set hanno sequestrato le altre armi e munizioni da usare durante le riprese.

APPROFONDIMENTI STATI UNITI L'attore: «Perché la pistola era... MONDO Foto MONDO Video PERSONE «Un talento»: chi era Halyna Hutchins IL RITRATTO Il ritratto del divo L'INCIDENTE Cosa sono le pistole a salve e perché possono uccidere LA STORIA Morto Thomas Rudy, il pistolero messicano di "Lo chiamavano... SPETTACOLI Video SUPERTAG Jean Paul Belmondo, attore francese morto a 88 anni INDIA Siddharth Shukla morto per un attacco di cuore: il modello e... IL PERSONAGGIO Robert Redford compie 85 anni: l'impegno, i capolavori, le...

Alec Baldwin, indagini sulla sicurezza

La Rust Movie Productions, la società di produzione del film Rust, ha intanto avviato un'indagine interna. «La sicurezza è la nostra priorità. Anche se non siamo a conoscenza di nessuna denuncia sulla sicurezza sul set, condurremmo un'indagine interna sulle nostre procedure», afferma in una nota in cui si fa riferimento alla presenza sul set di una pistola di scena.

A few hours before Alec Baldwin fired the shot that killed cinematographer Halyna Hutchins and wounded director Joel Souza, several members of the crew walked off the set of “Rust” because of safety concerns, sources say. https://t.co/Z9j8phSxgb — NBC News (@NBCNews) October 23, 2021

Sicurezza - I protocolli standard di sicurezza, inclusi i controlli sulla pistola, non erano rispettati in pieno sul set di Rust e già nei giorni precedenti all'incidente in cui ha perso la vita Halyna Hutchins almeno un operatore si era lamentato con un manager di produzione sulla sicurezza delle pistole sul set.

Alec Baldwin, chi era Halyna Hutchins: la direttrice della fotografia uccisa sul set aveva solo 42 anni

Lo riportano i media americani citando alcune fonti, secondo le quali sabato scorso la controfigura di Alec Baldwin aveva sparato accidentalmente due colpi dopo che gli era stato detto che la pistola non aveva alcuna munizione, neanche a salve. Le autorità del New Mexico stanno indagando per accertare se esista o meno la registrazione della sparatoria fatale: l'ufficio dello sceriffo avrebbe chiesto l'accesso a tutti i filmati della produzione e a tutte le foto e i video ripresi con i cellulari per capire se qualcuno abbia filmato l'incidente.

Solo poche ore prima che Baldwin, diversi membri della troupe hanno abbandonato il set a causa di problemi di sicurezza. La rivelazione - di alcuni tabloid Usa - è arrivata mentre gli investigatori che indagavano sulla tragedia al Bonanza Ranch nel New Mexico stavano cercando di interrogare i tre lavoratori che avrebbero dovuto assicurarsi che Baldwin sparasse a salve.

Alec Baldwin, da «Il Corvo» a «Top Gun»: tutti gli incidenti mortali nella storia del cinema