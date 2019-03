Aereo Ethiopian Airlines precipita con 157 persone a bordo: tutti morti. «Anche 8 italiani»

Un Boeing 737 della Ethiopian Airlines è precipitato stamattina tra Addis Abeba e la capitale del Kenya, Nairobi con 157 persone a bordo. Nessun sopravvissuto. Fra le vittime ci sarebbero anche otto italiani.

Lo schianto è avvenuto alle 8.44 locali, 6 minuti dopo il decollo, a una cinquantina di chilometri a sud della capitale etiope. L'aereo con 149 passeggeri e 8 membri dell'equipaggio, era diretto a Nairobi. Le cause dell'incidente non sono state ancora rese note. L'aereo un Boeing 737-800 Max, volo ET 302, è caduto alle 8.44 locali, vicino alla località di Bishoftu, a sud est della capitale etiope, appena 6 minuti dopo il decollo.

