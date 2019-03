Aereo Turkish Airlines colpito da forte turbolenza: terrore in volo, 30 feriti

È di una trentina di feriti e soprattutto diversi minuti di terrore il bilancio delle forti turbolenze incontrate ieri durante la rotta da Istanbul e New York da un Boeing 777 della Turkish Airlines. Secondo quanto ha riferito l'emittente Nbc, l'aereo con 326 passeggeri e 21 membri dell'equipaggio a bordo, si è imbattuto nella turbolenze mentre volava sopra il New England, negli Stati Uniti. I vigili del fuoco di New York hanno twittato che 29 persone sono state medicate all'aeroporto Jfk, dove l'aereo è atterrato in sicurezza.



Un assistente di volo si è rotto una gamba, secondo un portavoce della Port Authority of New York and New Jersey, che sovrintende agli aeroporti newyorkesi. Quando la tubrolenza ha colpito, l'aereo della Tuekish Airlines era a circa 45 minuti di distanza all'aeroporto di New York.

