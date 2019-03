Aereo precipitato, chi sono gli otto italiani morti nell'incidente: a bordo anche 3 volontari onlus di Bergamo

A bordo del volo della Ethiopian Airlines precipitato questa mattina sei minuti dopo il decollo da Addis Abeba c'erano anche otto italiani. I 149 passeggeri e gli otto membri dell'equipaggio sono tutti morti nello schianto. Secondo fonti dell'Adnkronos le vittime italiane sarebbero legate a una onlus e dirette a Nairobi per scopi umanitari. Non ci sono ancora conferme ufficiali ma tra di loro ci sarebbero dei tre bergamaschi, due uomini e una donna. Nella lista dei passeggeri figura anche l'assessore ai Beni Culturali della Regione Siciliana Sebastiano Tusa, archeologo di fama internazionale, Sovrintendente del Mare della Regione. Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci è in contatto da stamane con l'Unità di crisi del ministero degli Esteri.

Tusa era diretto in Kenia, per un progetto dell'Unesco, dove era già stato nel Natale scorso insieme con la moglie, Valeria Patrizia Li Vigni, direttrice del Museo d'Arte contemporanea di Palazzo Riso a Palermo.​

A quanto apprende l'AdnKronos, tra gli italiani a bordo del volo caduto in Etiopia c'erano anche tre iscritti alla onlus Africa Tremila che ha sede a Bergamo: il presidente Carlo Spini, la moglie Gabriella, e il tesoriere Matteo Ravasio. I primi due abitano ad Arezzo, il terzo, un commercialista residente a Bergamo.

Lo Ceo dell'Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam, ha comunicato ai giornalisti un primo elenco delle nazionalità dei passeggeri che si trovavano a bordo dell'aereo precipitato, confermando di nuovo la presenza di otto italiani. Ha parlato poi di sette britannici, sette francesi, 18 canadesi, 32 kenioti, 9 etiopi, otto statunitensi e otto cittadini cinesi.

