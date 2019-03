I precedenti della Ethiopian Airlines: 59 incidenti in 73 anni di attività

Ethiopian Airlines è la compagnia aerea di bandiera dell'Etiopia, opera voli passeggeri e cargo verso 80 destinazioni nel mondo, 28 delle quali sono destinazioni nazionali. Il suo hub è l'Aeroporto di Addis Abeba-Bole. Ethiopian Airlines è stata fondata il 30 dicembre del 1945 dall'imperatore Hailé Selassié con l'assistenza della TWA. Iniziò le operazioni nell'aprile del 1946 con un servizio settimanale da Addis Abeba al Cairo con 5 Douglas DC-3 a elica. Iniziò i voli intercontinentali nel 1958 con il collegamento a Francoforte, mentre nel 1963 entrarono in servizio i primi aerei a reazione con il volo da Addis Abeba a Nairobi. Nel 1965 diventò una società per azioni e modificò il suo nome da Ethiopian Air Lines a Ethiopian Airlines. Il capitale è tuttora completamente detenuto dal governo etiope.



Cinquantanove gli incidenti ed altri episodi che hanno coinvolto velivoli della Ethiopian:



-Il 15 settembre 1988 entrambi i motori a reazione di un Boeing 737 in decollo da Bahir Dar, impattarono con dei volatili, il primo perse immediatamente efficienza, mentre il secondo si spense durante la manovra di rientro d'emergenza. Durante la fase di atterraggio persero la vita 31 dei 105 passeggeri.

-Il 22 ottobre 1995 un de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (ET-AIO) entrò in collisione con un grosso volatile costringendo il velivolo ad un atterraggio di fortuna.

-Il 23 novembre 1996 tre dirottatori presero possesso di un Boeing 767 del volo Ethiopian Airlines 961. I dirottatori ordinarono al pilota di fare rotta sull'Australia, il controllo aereo confermò che non avrebbero potuto arrivare tanto lontano e consigliò di atterrare a Mombasa. Il carburante terminò e un motore si spense e il comandante dovette tentare un atterraggio d'emergenza sulla costa nei pressi di Moroni nelle Isole Comore. Morirono 123 dei 175 passeggeri e membri dell'equipaggio. Anche i dirottatori rimasero uccisi.

-Il 25 gennaio 2010 un aereo dell' Ethiopian Airlines con 90 persone a bordo è precipitato nel mar Mediterraneo poco dopo essere decollato dall'aeroporto internazionale di Beirut. Il Volo Ethiopian Airlines 409, diretto ad Addis Abeba, è scomparso dai radar di sistema circa cinque minuti dopo essere decollato all'1:37 del mattino, sotto una pioggia battente. Sul volo c'erano 83 passeggeri e sette membri dell'equipaggio. Tra i passeggeri c'erano 54 libanesi, 22 etiopi, due britannici e c'erano anche cittadini canadesi, russi, iracheni, siriani e francesi.

-Il 17 febbraio 2014 il Volo Ethiopian Airlines 702 da Addis Abeba per Roma Fiumicino è stato dirottato dal co-pilota del velivolo stesso, il cui gesto è stato accompagnato dalla richiesta di asilo politico in Svizzera. L'aereo, intercettato dai caccia italiani e francesi, è infine atterrato presso lo scalo di Ginevra. Illesi i 193 passeggeri, mentre l'autore del dirottamento è stato arrestato dalle autorità elvetiche.

-Il 10 Marzo 2019 il Boeing 737-800 Max (Volo ET 302) decollato da Addis Abeba alle 8:38 AM e diretto a Nairobi è precipitato con 157 persone a bordo vicino Bishoftu. Le cause dello schianto non sono ancora state rese note dalle autorità.

