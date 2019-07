Usa, 4 luglio: violenti scontri davanti alla Casa Bianca, bruciata una bandiera americana. Virginia, accoltellati in centro medico

Violenti scontri e qualche ferito lieve davanti alla Casa Bianca tra supporter del tycoon e militanti dell'estrema destra da una parte e manifestanti anti-Trump dall'altra, con questi ultimi che hanno anche dato fuoco ad una bandiera americana. Subito sono intervenuti gli agenti del Secret Service e sono scattati degli arresti. La tensione resta alta mentre il maltempo sta ritardando l'inizio delle fastose celebrazioni per l'Independence Day volute dal presidente americano.

E, in Virginia, un uomo è stato arrestato dopo che diverse persone sono state accoltellate in un centro medico a Petersburg. Al momento non si conoscono le condizioni dei feriti e i motivi dell'attacco.

