Rugby Italia Mondiali Under 20: gli azzurrini sfidano oggi alle 11 la Georgia per il paradiso della semifinali Qui diretta live streaming

Il consiglio: alle 11 di oggi 4 luglio trovate il modo essere davanti a un pc oppure impugnate lo smartphone (sotto trovate il link per streaming gratis). Merita proprio di essere vista questa sfida tra Italia e Georgia che chiude la fase regolare dei Mondiali Under 20: difficile elencare tutti gli ingredienti sopraffini di questa ricetta messa insieme dal sorteggio e dai trionfi inattesi che gli azzurrini e i georgiani hanno messo a segno rispettivamente con i padroni di casa del Sudafrica e con gli argentini. Né gli italiani guidati dal ct rodigino Massimo Brunello, una delle menti più brillanti fra i tecnici internazionali, né la Georgia avevamo mai battuto cotanti avversari e oggi si affrontano potendo decidere ben tre scenari.

Detto che in realtà lo scenario di partenza è il Danie Craven Stadium di Stellenbosch, nella provincia del Capo, alle spalle di Cape Town e della Table Mountain, la città capoluogo di valli dolcissime tappezzate di vigneti tenuti come boutique d'alta moda dalla fine del 1600 a oggi dai discendenti degli Ugonotti e dai rari italiani che calarono fin laggiù per colonizzare una terra che più fertile e magnifica non potrebbe essere.

E poi c'è la storia del rugby che si respira a pieni polmoni a Stellenbosch mentre si omaggia il monumento bronzeo dedicato a Danie Craven, prima Springbok inventore del passaggio in tuffo del mediano di mischia, poi teorico senza confronti delle strategie del gioco e autore di saggi e manuali ancora oggi da imparare a memoria e infine, nei primi anni Novanta, alleato di Nelson Mandela per disincagliare dall'abominio dell'Apartheid quella che sarebbe diventata la Nazione Arcobaleno anche grazie alla condivisione del rugby fra bianchi, neri e coloured. Per i giovani rugbysti italiani essere qui equivale giù a un master nelle università più quotate anche se è inverno, piove e la Table Mountain è sempre avvolta dalle nubi tanto che c'è chi ne mette in dubbio l'esistenza.

Detto ciò e ricordato che i georgiani cercheranno come sempre di fare i fabbri e di piegare a mazzate la resistenza degli azzurrini (ma Gallorini e Odiase, teneteli d'occhio, sono ben vaccinati), ecco che la partita odierna può portare a tre orizzonti

La tv

Tutte le partite live streaming gratis qui

Il programma della terza giornata (ultima della prima fase) (ora Italiana)

11 - Pool C - Italy v Georgia - Danie Craven Stadium

13:30 - Pool B - Ireland v Fiji - Danie Craven Stadium

16 - Pool A - New Zealand v Japan - Danie Craven Stadium



14 - Pool B - Australia v England - Athlone Stadium

16 - Pool A - France v Wales - Athlone Stadium

19 - Pool C - South Africa v Argentina - Athlone Stadium



Le formazioni

Italia: Alessandro Gesi; Francesco Bini, Dewi Passarella, Nicola Bozzo, Lorenzo Elettri; Simone Brisighella, Lorenzo Casilio; Jacopo Botturi, David Odiase, Fabio Ruaro; Pietro Turrisi, Alex Mattioli; Marcos Francesco Gallorini, Nicholas Gasperini Riccardo Bartolini.

A disposizione: Giovanni Quattrini, Samuele Taddei, Federico Pisani, Enrico Pontarini, Carlos Berlese, Sebastiano Battara, Matthias Douglas, Giovanni Sante.

All. Massimo Brunello



Georgia: Luka Tsirekidze; Shako Aptsiauri, Tornike Kakhoidze, Giorgi Shvelidze, Luka Khorbaladze; Petre Khutsishvili, Davit Khuroshvili; Nika Lomidze, Lasha Tsikhistavi, Rati Zazadze; Giorgi Nikoladze, Guram Ganiashvili; Irakli Aptsiauri, Basa Khonelidze, Giorgi Mamaiashvili.

A disposizione: Tamaz Tchamiashvili, Lasha Pkhakadze, Badri Tsikhistavi, Giorgi Gergedava, Tornike Ganiashvili, Sandro Jigauri, Nicolas Ragoevi, Vazha Mikadze.

Allenatore: Lado Kilasonia



Arbitro: Damian Schneider (Arg)

Lo staff della nazionale

Responsabile Tecnico: Massimo Brunello

Tecnici: Mattia Dolcetto – Roberto Santamaria

Team Manager: Andrea Saccà

Preparatori Fisici: Massimo Zaghini – Mario Disetti

Logistica e Coordinamento: Ennio Cappelletti

Medici: Giorgio Di Giacomo

Fisioterapisti: Matteo Polini – Elena Ostan

Video Analyst: Francesco Iannucci

Media Manager: Gianluca Galzerano