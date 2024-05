India, scuole chiuse per nuova ondata di caldo: superati i 47 gradi

Il caldo non sembra dare tregua in India in particolare a New Delhi. Le temperature che sono state raggiunte in questo periodo sono andate oltre i 47 gradi. Vista la situazione le autorità hanno imposto la chiusura immediata delle scuole anticipando così le vacanze estive.

L'estate 2023 è stata la più calda degli ultimi duemila anni: la "prova" negli anelli degli alberi. E il 2024 può battere il record

Scuole chiuse

L' India è storicamente soggetta a ondate di caldo estremo tra maggio e giugno, ma da qualche anno il caldo insopportabile arriva sempre prima e dura sempre più a lungo. Per questo motivo le autorità, dopo che si sono toccati i 47 gradi, hanno disposto la chiusura immediata delle scuole a New Delhi. Nessuno dovrebbe tornare dietro ai banchi prima del 30 giugno.

Elezioni politiche

Sabato a Nuova Delhi gli elettori sono chiamati alle urne per le elezioni politiche.