Covid Latina, bollettino oggi 4 luglio: 5 nuovi casi e zero guariti

Domenica 4 Luglio 2021, 15:53

I casi di contagio restano pochi e non vengono segnalate varianti individuate dallo Spallanzani. Il bollettino della Asl di Latina fotografa anche oggi, 4 luglio, una situazione sotto controllo in provincia di Latina: sono 5 i nuovi contagiati, non ci sono decessi e non ci sono neppure nuove gaurigioni.

Questa la mappa dei nuovi casi:



La notizia è che i cinque nuovi casi sono stati riscontrati in cinque diverse città pontine e non c'è il capoluogo: Cisterna, Fondi, Formia, Sermoneta, Terracina. Nelle ultime 24 ore c'è stato un solo ricovero al Goretti e le vaccinazioni sono state 4.260.