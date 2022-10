Rolex, con Cecilia Bartoli le lancette vanno all'Opera

Da oltre un secolo Rolex si è contraddistinto per non essere esclusivamente un grande produttore orologiero, ma anche un motore in grado di promuovere l’eccellenza individuale. Questo ha portato la maison a interessarsi alle attività di sponsoring già dalle origini, con il suo fondatore Hans Wilsdorf. Il marchio ha stretto legami con i grandi esploratori del Novecento e con i protagonisti dello sport fino ai giorni nostri, ma anche con gli artisti e i master della cultura mondiale, perfezionando quei segnatempo che oggi vantano una reputazione altissima. Un vero e proprio istinto cosmopolita, che ritroviamo anche nel GMT Master II, proposto quest’anno in una versione con corona a sinistra: elementi distintivi il quadrante nero e il disco della lunetta Cerachrom bicolore in ceramica verde e nera.





Progettato per indicare simultaneamente l’ora di due fusi orari durante i voli intercontinentali, il GMT Master II ha riscosso un enorme successo grazie alla sua solidità e versatilità. Tornando alle attività della casa ginevrina, da oltre mezzo secolo Rolex sostiene alcuni degli artisti di maggior talento del mondo e le principali istituzioni culturali, contribuendo a perpetuare il patrimonio artistico e a gettare un ponte tra passato, presente e futuro. Nel corso degli anni il marchio ha sviluppato collaborazioni durature con numerosi tstimonial in campo musicale: dall’opera alla musica classica, dal jazz alla world music, promuovendo iniziative che sostengono giovani artisti emergenti, direttori d’orchestra, strumentisti e cantanti, come la mezzosoprano italiana Cecila Bartoli.Oltre a incoraggiare il talento individuale, Rolex collabora con le istituzioni, le orchestre e i concerti più prestigiosi, tra cui i teatri d’opera di Londra, Milano, New York e Parigi, e le due principali istituzioni della musica classica: il Festival di Salisburgo e la Filarmonica di Vienna, con il suo celebre Concerto di Capodanno e il Concerto di una Notte d’Estate. In Italia la collaborazione più importante e prestigiosa è quella con il Teatro alla Scala che rappresenta il massimo del prestigio e dell’eccellenza, valori che condivide con Rolex, dal 2006 Orologio Esclusivo del teatro. Dal 2020 il marchio è anche sostenitore del Museo Teatrale alla Scala.